Onde assistir ao Campeonato Carioca de 2021 que começa nesta terça-feira

O Campeonato Carioca começa nesta terça-feira com o atual bicampeão Flamengo em campo. A edição de 2021 terá transmissão da Record na TV Aberta, uma novidade depois de a Globo abrir mão da disputa. Os torcedores também terão chance de acompanhar o torneio pelo pay-per-view, que exibirá os melhores 60 jogos da competição. A primeira transmissão da Record será o jogo de abertura entre Flamengo e Nova Iguaçu, nesta terça-feira, às 21h35, marcado para o Maracanã.

Ao todo, 15 jogos serão exibidos ao vivo em TV Aberta, sendo 11 da Taça Guanabara, dois jogos das semifinais e os dois jogos das finais. A Record vai exibir as partidas para o Distrito Federal, Bahia (Salvador e Itabuna), Goiás, Pará, Amazonas, Campos dos Goytacazes, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais (Uberlândia e Juiz de Fora), Sergipe, Piauí, Amapá, Espírito Santo e Maranhão, além do Rio de Janeiro.

Além da TV Aberta, os torcedores de fora dessas regiões poderão acompanhar a todos os jogos de seus times pelo pay-per-view do Carioca 21, que exibirá os melhores 60 jogos do campeonato. Esse pacote é vendido por Claro, SKY e Vivo em televisão por assinatura e também através da distribuição do Carioca Play, aplicativo de OTT oficial da competição, para suas bases de assinantes móvel.

O pacote com todos os jogos custa R$ 129,90. A contratação mensal é R$ 49,90 e o jogo avulso R$ 59,90. Os assinantes da Claro Box TV e do serviço DIRECTV Go também poderão adquirir o pay-per-view pela contratação mensal por R$ 49,90. O pay-per-view é vendido diretamente pelos clubes em suas plataformas de relacionamento com torcedores, pelos mesmos preços praticados pelos demais distribuidores deste produto.