Onde assistir ao jogo entre Albânia x França ao vivo online

Classificada à Eurocopa de 2020 com uma rodada de antecedência nas Eliminatórias, a França enfrenta a Albânia neste domingo, em partida da válida pelo Grupo H. O jogo será realizado às 16h45 (horário de Brasília), na Arena Kombetare, na cidade de Tirana.

Assistir França x Albânia ao vivo online

O confronto pode ser assistido pelo site e aplicativo do canal EI Plus.

Informações das seleções

Ocupando a liderança de seu grupo com 22 pontos, a França busca contra a Albânia garantir a primeira colocação. No mesmo horário, a Turquia, em segundo com 20 e também já garantida na Eurocopa de 2020, joga fora de casa contra Andorra.

O técnico Didier Deschamps teve um problema de última hora em sua convocação. Blaise Matuidi sofreu uma lesão no clássico entre Juventus e Milan e teve que ser cortado. Para seu lugar foi chamado o jovem Matteo Guendouzi, do Arsenal.

Quinta e penúltima colocada da chave, a Albânia não deve oferecer muita resistência no confronto. A equipe do técnico Edoardo Reja conseguiu apenas uma vitória em nove jogos no torneio e tomou 18 gols.