Onde assistir ao vivo Atlético-GO x Inter pela Copa do Brasil

Atlético-GO e Internacional deixam de lado a disputa do Campeonato Brasileiro e se enfrentam nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Olímpico, pela partida de ida da Copa do Brasil. O confronto da volta está marcado para o dia 3 de novembro, no Beira-Rio.

ONDE ASSISTIR

Atlético-GO x Internacional terá transmissão ao vivo pelo SporTV. Também é possível assistir pelo Premiere, que transmite o duelo para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real do confronto.

ÚLTIMOS JOGOS

O Atlético passou pelo Fluminense na quarta fase da Copa do Brasil. Perdeu por 1 a 0 no Rio de Janeiro e reverteu o placar em casa por 3 a 1. No Campeonato Brasileiro, o time goiano vem de derrota por 3 a 0 para o Palmeiras. Já o Internacional estreia na Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe comandada por Eduardo Coudet vem de empate por 2 a 2 diante do Flamengo.