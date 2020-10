Onde assistir ao vivo Corinthians x América-MG pela Copa do Brasil

Corinthians e América-MG deixam de lado a disputa do Campeonato Brasileiro e se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30, na Neo Química Arena, pelo confronto de ida da Copa do Brasil. O confronto da volta está marcado para o dia 4 de novembro, no Independência.

ONDE ASSISTIR

Corinthians x América-MG terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para São Paulo). Também é possível assistir pelo Premiere e pelo SporTV e o Estadão fará tempo real do confronto.

ÚLTIMOS JOGOS

O Corinthians estreia na Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe comandada por Vagner Mancini vem de vitória por 2 a 1 sobre o Vasco. Já o América-MG passou pela Ponte Preta na quarta fase da Copa do Brasil. Empatou por 2 a 2 em Campinas e venceu em casa por 3 a 1. Na Série B, o time mineiro vem de vitória por 2 a 1 sobre o Confiança.