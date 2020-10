Onde assistir ao vivo Istanbul Basaksehir x PSG pela Liga dos Campeões

Após estrear com derrota, o PSG visita o Istanbul Basaksehir nesta quarta-feira, às 14h55, no Istanbul Stadium, pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Neymar deve participar da partida.

ONDE ASSISTIR

O jogo do PSG vai ter transmissão no canal TNT. Também é possível assistir ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus.

HORÁRIO

A partida será disputada às 14h55 desta quarta-feira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Na primeira rodada, o PSG perdeu em casa por 2 a 1 para o Manchester United enquanto o time turco foi derrotado por 2 a 0 pelo RB Leipzig.

No último final de semana, o PSG goleou o Dijon por 4 a 0, pelo Campeonato Francês. E o Istanbul Basaksehir também passou sem dificuldades pelo Antalyaspor por 5 a 1.