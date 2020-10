Onde assistir ao vivo Santos x Ceará pela Copa do Brasil

Santos e Ceará deixam de lado a disputa do Campeonato Brasileiro e se enfrentam nesta quarta-feira, às 16h, na Vila Belmiro, pela partida de ida da Copa do Brasil. O confronto da volta está marcado para o dia 4 de novembro, no Castelão.

ONDE ASSISTIR

Santos x Ceará terá transmissão ao vivo pelo SporTV. Também é possível assistir pelo Premiere, que transmite o duelo para todo o Brasil. O Estadão fará tempo real do confronto.

ÚLTIMOS JOGOS

O Santos estreia na Copa do Brasil. No Brasileirão, a equipe comandada por Cuca vem de derrota por 3 a 1 diante do Fluminense. Já o Ceará passou pelo Brusque na quarta fase da Copa do Brasil. Venceu por 2 a 0 em Santa Catarina e ampliou o placar em casa por 5 a 1. No Campeonato Brasileiro, o time comandado por Guto Ferreira vem de vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba.