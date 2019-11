Onde assistir Athletico-PR x Botafogo ao vivo na TV e online

Para se afastar da zona de rebaixamento, o Botafogo visita o Athletico-PR neste domingo, às 18h (horário de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, em confronto válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assistir Athletico-PR x Botafogo ao vivo na TV

A partida terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para o Rio de Janeiro).

Assistir Athletico-PR x Botafogo ao vivo online

O confronto também pode ser visto através do site e do aplicativo da TV Globo. O Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações dos clubes

O Athletico-PR entra na rodada ocupando a 6ª colocação, com 50 pontos e na última rodada derrotou o São Paulo por 1 a 0, em pleno Morumbi. Já o Botafogo derrotou o Avaí por 2 a 0, no Rio de Janeiro, e com o resultado chegou aos 36 pontos, se afastando um pouco da zona de rebaixamento. Mas para garantir um final de ano tranquilo, o time alvinegro precisa pontuar para se garantir na elite nacional.