Onde assistir Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou pela Liga dos Campeões

O Atlético de Madrid recebe o Lokomotiv Moscou nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), pela última rodada do Grupo D da Liga dos Campeões. A equipe espanhola tenta confirmar a classificação enquanto que a equipe russa joga para cumprir tabela. A partida terá transmissão na TV e pela internet.

LEIA TAMBÉM > Bia Ferreira e Arthur Nory levam o Prêmio Brasil Olímpico de 2019

Onde assistir Atlético de Madrid x Lokomotiv Moscou

A partida será transmitida na TV pelo canal Space e na internet pelo EI Plus.

O Atlético de Madrid ocupa a segunda colocação na chave com sete pontos e precisa da vitória para garantir a classificação sem ter que depender de outros resultado. O Lokomotiv é o lanterna com três pontos. O outro jogo do grupo será entre a líder Juventus, que tem 13 pontos, contra o Bayer Leverkusen, que tem seis, e ainda sonha com a vaga.