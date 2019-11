Onde assistir Atlético-GO x Sport pela Série B

O Atlético-GO recebe o Sport neste sábado pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. A última partida dos times pela competição será realizada às 16h30 (horário de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. O torcedor pode assistir Atlético-GO x Sport na TV e pela internet.

Onde assistir Atlético-GO x Sport

É possível assistir Atlético-GO x Sport pelo canal Premiere, que também fará transmissão pelo seu site e aplicativo Premiere Play.

O Sport já garantiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na última rodada o time pernambucano precisava de um empate para confirmar sua volta à elite do Brasileirão e o vice-campeonato da Série B, mas venceu a Ponte Preta por 2 a 1 e fez a festa dos torcedores no jogo realizado na Ilha do Retiro.

Já o Atlético-GO depende de vitória contra o Sport e dos resultados dos jogos de América-MG e de Coritiba para subir à Série A. O empate por 2 a 2 contra o Brasil de Pelotas na última rodada manteve viva a busca pelo acesso.