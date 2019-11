Onde assistir Atlético-MG x Corinthians pelo Brasileirão

Corinthians x Atlético-MG jogam neste domingo, às 18h (horário de Brasília), no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista tentará se garantir matematicamente no grupo da Libertadores, enquanto o time mineiro buscará se livrar do rebaixamento.

Onde assistir Atlético-MG x Corinthians?

Atlético-MG x Corinthians terá transmissão para todo o Brasil pelo canal Premiere. Além disso, o torcedor pode assistir pelo site e aplicativo da Premiere Play. E o Estado vai fazer transmissão em tempo real.

Informações sobre as equipes

O Corinthians vem de vitória sobre o Avaí por 3 a 0 e ocupa a sétima colocação na tabela do Brasileiro com 53 pontos, quatro a mais do que o Goiás, o nono e primeiro time fora da zona de classificação para a Libertadores. O time alvinegro também tem a oportunidade de diminuir a distância em relação ao São Paulo, que tem 57 pontos, e está em sexto, com vaga provisória à fase de grupos.

O Atlético está há quatro jogos sem vencer na competição e ocupa o 14º lugar na tabela com 42 pontos, a seis do arquirrival Cruzeiro, que abre a zona de rebaixamento.