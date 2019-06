Saiba onde assistir Avaí x São Paulo e escalações do jogo pelo Brasileirão

Avaí e São Paulo se enfrentam neste sábado, às 21h (horário de Brasília), na Ressacada, pela oitava rodada do Brasileirão. A equipe catarinense está em 19º lugar, com apenas três pontos. Já o time paulista ocupa a oitava colocação, com 12 pontos.

Avaí x São Paulo terá transmissão ao vivo do canal Premiere e também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal. Além disso, o Estado fará tempo real da partida.

Avaí x São Paulo: escalação

Avaí: Vladimir, Lourenço, Betão, Ricardo e Igor Fernandes; Pedro Castro, Matheus Barbosa e Gegê; João Paulo, Caio Paulista e Brenner. Técnico: Geninho.

São Paulo: Tiago Volpi; Hudson, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Igor Gomes (Hernanes); Vitor Bueno (Everton), Toró e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

Em casa, o Avaí busca sua primeira vitória no Brasileirão. A equipe perdeu as duas últimas partidas, mas os jogadores falaram em "arrancada" nos próximos confrontos.

O São Paulo também vive momento difícil: são quatro jogos sem vitória, contando o Brasileirão e a Copa do Brasil. Os últimos resultados e a eliminação para o Bahia fizeram a torcida protestar no fim de semana passado.