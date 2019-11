Onde assistir Bahia x Palmeiras ao vivo na TV e online

Precisando de uma combinação de resultados para atingir seus objetivos, Bahia e Palmeiras se enfrentam neste domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Fonte Nova, em Salvador, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assistir Bahia x Palmeiras ao vivo na TV

A transmissão da partida será feita pela TV Globo (para São Paulo), Premiere e TNT.

Assistir Bahia x Palmeiras ao vivo online

O confronto também será transmitido através do site e do aplicativo dos canais Premiere e TV Globo e o EI Plus também passará a partida. Uma terceira opção será acompanhar o confronto pelo tempo real do Estado.

Informações das equipes

O Palmeiras continua na segunda colocação, com 67 pontos e agora aparece 11 pontos atrás do Flamengo, que tem um jogo a mais. Na rodada passada, o time de Mano Menezes ficou no 1 a 1 com o Corinthians.

Já o Bahia aparece na 9ª colocação com 43 pontos e mantém viva a esperança de brigar pelo G-6, embora venha de uma sequência de seis jogos sem vitória. No último domingo, a equipe de Roger Machado foi derrotada pelo Flamengo por 3 a 1.