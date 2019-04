Barcelona x Manchester United: onde assistir ao jogo pelas quartas da Liga dos Campeões

Barcelona e Manchester United se enfrentam nesta terça-feira, às 16h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. No primeiro duelo, realizado na Inglaterra, o Barça venceu por 1 a 0. Veja onde assistir Juventus x Ajax.

A partida terá transmissão ao vivo pela página do Facebook do Esporte Interativo . O Estado também terá Barcelona x Manchester United ao vivo , em tempo real.

O vencedor do confronto vai enfrentar na semifinal o classificado do jogo entre Porto e Liverpool, que jogam na quarta-feira. No primeiro encontro, o Liverpool venceu por 2 a 0.

O Barcelona vem de sete jogos sem perder e no último sábado empatou sem gols com o Huesca, pelo Campeonato Espanhol. O resultado deixou a equipe comandada pelo técnico Ernesto Valverde com 74 pontos e o manteve na liderança da competição.

Já o United vive um momento mais inconstante no Campeonato Inglês. O time de Ole Solskjaer aparece na quinta colocação do torneio nacional, com 64 pontos, e briga para ficar entre os classificados para a próxima edição da Champions. No sábado, a equipe de Manchester venceu em casa o West Ham por 2 a 1.