Onde assistir Barcelona x Valladolid ao vivo na TV e online

Após folgar na rodada, o Barcelona volta a campo nesta terça-feira para enfrentar o Valladolid, às 17h15 (horário de Brasília), pela 11ª rodada do Campeonato Espanhol. O time catalão iria enfrentar o Real Madrid, mas a partida foi adiada em razão dos conflitos existentes na Catalunha.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Espanhol

Assistir Barcelona x Valladolid ao vivo na TV

A partida terá transmissão ao vivo e exclusivo pelo canal ESPN Brasil.

Assistir Barcelona x Valladolid ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo ESPN Play.

Informações das equipes

Como não jogou na rodada passada do Espanhol, o Barcelona entrou em campo pela última vez na vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Slavia Praga, na quarta-feira passada, pela Liga dos Campeões. No Espanhol, o time catalão ocupa a segunda posição, com 19. O Valladolid, que tem o ex-atacante Ronaldo como proprietário, venceu o Eibar por 2 a 0 no último domingo e inicia a rodada na oitava colocação, com 14 pontos.