Onde assistir Bielorússia x Alemanha pelas Eliminatórias para a Euro

Bielorússia e Alemanha se enfrentam neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), em duelo na Arena Borisov, em Borisov (BLR), pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

Bielorússia x Alemanha será transmitido ao vivo pela plataforma EI Plus na página do Esporte Interativo na internet.

A Bielorússia, mandante da partida, sofreu duas derrotas em seus dois primeiros duelos no qualificatório europeu (4 a 0 para a Holanda e 2 a 1 para a Irlanda do Norte, em dois confrontos fora de casa), e agora recebe os alemães em sua estreia como mandante. Sem pontuar, a equipe amarga a quinta e última posição do Grupo C, liderado hoje pelos irlandeses, que somam seis pontos.

Na partida deste sábado, a Alemanha buscará a sua segunda vitória consecutiva após ter estreado nas Eliminatórias da Euro com um triunfo por 3 a 2 sobre a Holanda, em Amsterdã, no último dia 24 de março. Assim, mesmo com um jogo a menos do que os holandeses, os alemães figuram na vice-liderança desta chave, com três pontos, mesma pontuação da seleção dirigida por Ronald Koeman, terceira colocada pelos critérios de desempate.

Após o jogo deste sábado, a Alemanha voltará a campo pelo qualificatório na terça-feira, quando atuará contra a Estônia, em Mainz, em seu primeiro compromisso diante dos seus torcedores nesta sua campanha que visa a conquista da vaga na Eurocopa.