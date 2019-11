Onde assistir Botafogo-SP x Sport ao vivo na TV e online

Botafogo (SP) e Sport se enfrentam nesta quarta-feira pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília), no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP).

Assistir Botafogo e Sport ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere e para todo o Brasil.

Assistir Botafogo e Sport ao vivo online

O confronto também poderá ser acompanhado pelo site e aplicativo dos canais Premiere e SporTV.

Informações dos dois times

O Botafogo (SP) ocupa a 10ª colocação na tabela da Série B. Na última partida, a equipe perdeu para o Bragantino por 3 a 2, mesmo jogando em casa. A equipe do interior de São Paulo precisa vencer para continuar com remotas chances de acesso à elite. Nos últimos quatro jogos em Ribeirão Preto, o Botafogo empatou duas vezes e perdeu outras duas. O Sport é o segundo colocado com 60 pontos, oito a menos que o líder Bragantino, que já garantiu o acesso para a Série A no ano que vem. Na última partida, o Sport venceu o Criciúma por 1 a 0. A equipe pernambucana tem oito pontos de vantagem para o América-MG, atual quinto colocado, e está perto de garantir seu retorno à elite.