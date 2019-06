Onde assistir Brasil x Catar ao vivo pelo Torneio Maurice Revello

Brasil e Catar se enfrentam neste sábado, às 12h30 (de Brasília), no encerramento da primeira fase do Torneio Maurice Revello, o Torneio de Toulon, na França. A partida colocará em campos opostos duas equipes com campanhas totalmente diferentes na competição.

Brasil x Catar terá transmissão ao vivo pelo canal ESPN Brasil.

A equipe brasileira faz excelente campanha até agora . Ganhou seus dois primeiros jogos, contra Guatemala e França, ambos por 4 a 0. Com isso, lidera o Grupo B com seis pontos e já está classificado para as quartas de final.

A seleção do Catar, ao contrário, perdeu suas duas partidas até agora, ambas pelo mesmo placar, 2 a 0, para França e Guatemala. Com isso, já está eliminada.

Para o bom desempenho da equipe brasileira, treinada pelo ex-técnico do São Paulo André Jardine, contribui a experiência de vários jogadores que, apesar de ainda jovens e em idade olímpica, jogam na equipe principal de seus clubes.

É o caso do corintiano Pedrinho, do são-paulino Anthony, de outro jogador do Corinthians, Mateus Vital, além de Pedro, centroavante do Fluminense, entre outros. O Catar tem um time inexperiente e fraco tecnicamente. Seu melhor jogador é Bahdad.