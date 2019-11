Onde assistir Brasil x Coreia do Sul ao vivo na TV e online

A seleção brasileira se despede de 2019 em um amistoso contra a Coreia do Sul nesta terça-feira, às 10h30 (horário de Brasília), no estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos. A chance de Tite e seus comandados acabar com o jejum de vitórias do time brasileiro.

Assistir Brasil x Coreia do Sul ao vivo na TV

A partida terá transmissão para todo o Brasil pela TV Globo e pelo canal SporTV.

Assistir Brasil x Coreia do Sul ao vivo online

O torcedor também pode assistir ao vivo pelo site e aplicativo do SporTV e da TV Globo e o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações de Brasil x Coreia

A seleção de Tite ainda não sabe o que é vencer, após conquistar a Copa América, em julho. De lá para cá, foram cinco jogos, sendo duas derrotas e três empates. Na sexta-feira passada, o Brasil perdeu por 1 a 0 para a Argentina, com gol de Messi.

A Coreia do Sul tem como fato mais curioso ser comandada pelo técnico Paulo Bento, treinador português que teve passagem pelo futebol brasileiro em 2016, quando dirigiu o Cruzeiro, mas não conseguiu chegar nem perto do sucesso que seu compatriota Jorge Jesus faz atualmente no Flamengo. A seleção sul-coreana se prepara para iniciar a fase final da Copa do Leste Asiático. O primeiro jogo será no dia 11 de dezembro, contra Hong Kong.