Saiba onde assistir Brasil x Honduras no último teste antes da Copa América

Brasil e Honduras se enfrentam neste domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no último amistoso antes do início da Copa América. A partida serve como preparação da seleção brasileira antes do torneio continental que será disputado em casa.

Brasil x Honduras será exibido ao vivo pela TV Globo e pelo canal SporTV. O jogo também terá acompanhamento em tempo real do Estado.

A partida serve para o time de Tite entrar em ritmo de competição quatro dias depois de ter superado o Catar por 2 a 0, gols de Richarlison e Gabriel Jesus, no Mané Garrincha, em Brasília.

A seleção brasileira fará sua primeira partida desde o corte do atacante Neymar, que se machucou no início do confronto contra o Catar e não apresentou condições de continuar no grupo segundo os médicos da Confederação Brasileira de Futebol.

Na Copa América, o Brasil está no grupo A e fará sua estreia contra a Bolívia, no dia 14 de junho, no estádio do Morumbi, em São Paulo. Depois vai encarar a Venezuela, no dia 18 de junho, na Fonte Nova, em Salvador, e encerrará sua participação na primeira fase contra o Peru, na Arena Corinthians, em São Paulo, dia 22.