Saiba onde assistir Brasil x Irã pela Liga das Nações de vôlei masculino

Brasil e Irã se enfrentam nesta sexta-feira, às 3h40 (horário de Brasília), em Tóquio, no Japão, onde a seleção masculina de vôlei do País abrirá a sua segunda semana de jogos pela Liga das Nações.

Brasil x Irã terá transmissão ao vivo pelo canal SporTV 2.

Depois de encarar os iranianos, atuais líderes da competição, a seleção brasileira terá pela frente os anfitriões japoneses e a Argentina nestes próximos três dias. A partida diante do Irã será realizada no ginásio Musashino Forest Sport Plaza.

Após a primeira semana de jogos do torneio, o Brasil aparece em terceiro lugar na tabela de classificação, com oito pontos. A seleção iraniana está na liderança, com 9, seguida pela França, que tem o mesmo número de pontos, porém menor saldo de sets. Em Katowice, na Polônia, os brasileiros baterem os Estados Unidos por 3 sets a 0, a Austrália por 3 a 2 e os donos da casa por 3 a 1.