Onde assistir Ceará x Athletico-PR pelo Campeonato Brasileiro

Ceará x Athletico-PR se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro e em situações completamente opostas na competição. O duelo terá transmissão pela TV fechada e online.

Onde assistir Ceará x Athletico-PR?

O torcedor pode assistir ao jogo através do canal TNT, que também fará a transmissão online pelo site e aplicativo EI Plus. E o Estado vai fazer transmissão em tempo real.

Com 37 pontos, o Ceará entra na rodada ainda na luta contra o rebaixamento. Na rodada passada, o time foi goleado pelo Flamengo por 4 a 1, resultado que causou a demissão do técnico Adilson Batista.

Já o Furacão, com 59 pontos, cumpre tabela nas últimas rodadas do Brasileirão. O time paranaense já tem vaga assegurada para a Libertadores do ano que vem, mas mesmo assim, está garantido entre os primeiros colocados, o que abrirá uma vaga para o torneio continental para o oitavo lugar do Campeonato Brasileiro. Na rodada passada, o Athletico bateu o Grêmio por 2 a 0.