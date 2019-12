Onde assistir Ceará x Corinthians ao vivo na TV e online

O Corinthians visita o Ceará nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena Castelão, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista ainda tenta alcançar a vaga para a Libertadores, enquanto que os anfitriões lutam contra o rebaixamento.

LEIA TAMBÉM > Saiba quais jogadores do Corinthians podem voltar de empréstimo em 2020

Onde assistir Ceará x Corinthians na TV

Ceará x Corinthians terá transmissão pelo canal Premiere para todo o Brasil.

Onde assistir Ceará x Corinthians ao vivo online

O torcedor também pode assistir Ceará x Corinthians pelo site e aplicativo Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações sobre as equipes

O Corinthians vem de derrota para o Atlético-MG por 2 a 1 e ocupa a oitava colocação na tabela do Brasileiro com 53 pontos, quatro a mais do que o Fortaleza e o Goiás, os primeiros times fora da zona de classificação para a Libertadores.

O Ceará está em situação complicada na tabela e precisa da vitória para chegar na última rodada dependendo apenas de suas forças para escapar da Série B. O time tem 38 pontos, em 16º lugar, e também torce contra o Cruzeiro, que tem 36 pontos e está na 17ª posição.