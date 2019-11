Onde assistir Ceará x Inter ao vivo na TV e online

Ceará e Inter se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Castelão, em Fortaleza, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time cearense luta para se afastar da zona de rebaixamento e os gaúchos querem se aproximar dos líderes.

Assistir Ceará x Inter ao vivo na TV

O torcedor pode assistir a partida pelos canais TNT e Premiere.

Assistir Ceará x Inter ao vivo online

Também é possível assistir pelo site e aplicativo do Premiere e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações dos clubes

As duas equipes perderam na última rodada. O Ceará, que com 33 pontos luta para não entrar na zona de rebaixamento, foi derrotado fora de casa pelo Palmeiras, por 1 a 0. Enquanto o Inter sofreu uma dura derrota para o rival Grêmio por 2 a 0. Resultado que deixou a equipe colorada na sétima colocação com 46 pontos, seis pontos a menos que o São Paulo, quarto colocado.