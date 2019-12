Onde assistir Chelsea x Lille pela Liga dos Campeões

Em situação complicada, o Chelsea recebe o Lille nesta terça-feira, às 17h (de Brasília), no estádio Stamford Bridge, pela última rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão online.

Onde assistir Chelsea x Lille

Chelsea x Lille terá transmissão ao vivo pelo Facebook do Esporte Interativo e pelo EI Plus.

O Chelsea é o terceiro colocado na chave com oito pontos e enfrentará o lanterna Lille, já sem chances de classificiação, com apenas um pontos. Para avançar à próxima fase sem depender do outro resultado, o time inglês precisa vencer.

O outro duelo do grupo será entre o líder Ajax (10 pontos) contra o segundo colocado, o Valencia (8), também às 17h, em Amsterdam.