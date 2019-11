Chelsea x West Ham: onde assistir ao jogo pelo Campeonato Inglês

Chelsea x West Ham se enfrentam em um duelo de opostos pelo Campeonato Inglês neste sábado. O jogo válido pela 14.ª rodada será realizado no estádio Stamford Bridge, em Londres, às 12 horas (horário de Brasília).

Onde assistir Chelsea x West Ham

A partida terá transmissão pela ESPN Brasil, mas o torcedor pode assistir online através do Watch ESPN, canal de streaming da emissora.

O Chelsea está na quarta colocação do Campeonato Inglês com 26 pontos - 11 atrás do líder Liverpool -, dentro da zona de classificação à próxima edição da Liga dos Campeões da Europa. Na última quarta-feira, empatou contra o Valencia por 2 a 2, na Espanha, pela competição continental.

O West Ham está em situação oposta no torneio nacional. O clube de Londres ocupa o 17.º lugar, o último fora da zona de rebaixamento, com 13 pontos. Tem apenas três a mais que o Norwich, o 18.º colocado. Na última rodada, foi derrotado em casa pelo Tottenham por 3 a 2.