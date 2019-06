Onde assistir Coritiba x Paraná ao vivo pela Série B do Brasileiro

Coritiba e Paraná se enfrentam neste sábado, às 18h (horário de Brasília), no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Coritiba x Paraná terá transmissão ao vivo pelo SporTV e pelo Premiere e o torcedor poderá assistir online ao jogo pelo site e aplicativo dos canais.

As duas equipes estão fora do G-4. O Coritiba inicia a rodada com nove pontos, sete a menos que o líder Bragantino. Na última rodada, o Coxa empatou fora de casa em 1 a 1 com o América-MG.

Já o Paraná soma sete pontos e precisa vencer para se distanciar da parte debaixo da tabela. A equipe vem de quatro partidas sem vencer. Na última rodada, empatou sem gols com o Oeste.