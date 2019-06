Onde assistir Cruzeiro x Corinthians e escalações do jogo pelo Brasileirão

Depois da eliminação na Copa do Brasil, o Corinthians volta a campo neste sábado, às 19h (de Brasília), para enfrentar o Cruzeiro, no estádio do Mineirão, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Cruzeiro x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal. O Estado fará tempo real da partida.

Cruzeiro x Corinthians: escalação

Cruzeiro: Fábio; Lucas Romero, Dedé, Léo e Dodô; Henrique, Ariel Cabral, Robinho, Thiago Neves e Marquinhos Gabriel; Sassá (Fred).

Corinthians: Cássio; Michel Macedo, Marllon, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Junior Urso e Sornoza; Jadson, Vagner Love e Clayson.

O time de Fábio Carille vem de derrota por 1 a 0 para o Flamengo, resultado que custou a queda nas oitavas de final do torneio mata-mata. No Brasileirão, no entanto, a equipe vem de duas vitórias consecutivas - 2 a 0 sobre o Athletico-PR e 1 a 0 sobre o São Paulo. Com um jogo a menos que os demais, ocupa o nono lugar com 11 pontos.

O Cruzeiro vem de classificação suada na Copa do Brasil. O time empatou por 2 a 2 com o Fluminense no tempo regulamentar e depois conseguiu seguir vivo no torneio a vencer nos pênaltis. No Brasileirão, a equipe de Mano Menezes precisa reagir pois vem de três derrotas e um empate. Atualmente é o 15º colocado com sete pontos.