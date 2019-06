Onde assistir CSA x Botafogo e escalações do jogo pelo Brasileirão

CSA e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 19 horas (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela oitava rodada do Brasileirão.

CSA x Botafogo terá transmissão ao vivo dos canais SporTV e Premiere e também é possível assistir online pelo site e aplicativo do canal. O Estado fará tempo real da partida.

CSA x Botafogo: escalação

CSA - Jordi; Apodi, Gerson, Luciano Castán e Carlinhos; Naldo, Dawhan, Didira e Matheus Sávio; Maranhão e Patrick Fabiano (Cassiano). Técnico: Marcelo Cabo.

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Fernando, Joel Carli, Gabriel e Gilson; Gustavo Bochecha, Cícero e João Paulo; Luiz Fernando, Erik e Diego Souza. Técnico: Eduardo Barroca.

O Botafogo chega para este jogo ainda com a confiança em alta, após vencer o clássico com o Vasco, no domingo passado. Com um início de campeonato acima do esperado, a equipe carioca soma 12 pontos e aparece na 7ª colocação da tabela. Um triunfo neste domingo levaria a equipe do técnico Eduardo Barroca às primeiras colocações da tabela.

Já o CSA segue tentando exibir alguma consistência neste seu retorno à primeira divisão. Após obter a primeira vitória no campeonato, o time voltou a tropeçar. E vem de goleada diante do Atlético-MG, sofrida fora de casa. O resultado manteve a equipe alagoana dentro da zona de rebaixamento, com seis pontos, na 17ª posição.