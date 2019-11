Onde assistir CSA x Vasco ao vivo na TV e online

CSA e Vasco se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 32º rodada do Campeonato Brasileiro.

Assistir CSA x Vasco ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal Premiere.

Assistir CSA x Vasco ao vivo online

O torcedor também pode assistir através do site e do aplicativo do Premiere. Além disso, o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações dos times

O CSA continua brigando para evitar o rebaixamento. A equipe do técnico Argel Fucks soma 29 pontos e está na 18º colocação e, mesmo se vencer, vai continuar na zona da degola. O time alagoano vem de derrota para o Grêmio por 2 a 1, em Porto Alegre.

O Vasco também chega para confronto após perder. A equipe de Vanderlei Luxemburgo foi superada pelo Palmeiras por 2 a 1, em São Januário. Com 39 pontos, o time cruzmaltino ainda busca sair da 'zona da confusão', como costuma dizer o treinador.