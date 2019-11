Onde assistir Flamengo x Ceará ao vivo na TV e online

Flamengo x Ceará se enfrentam nesta quarta-feira em uma dia de festa para a torcida flamenguista e de preocupação para os cearenses, que lutam contra o rebaixamento. A partida será realizada às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Maracanã.

Onde assistir Flamengo x Ceará ao vivo na TV

É possível assistir ao jogo através do canal Premiere para todo o Brasil e pela TV Globo para o Rio de Janeiro e Ceará.

Onde assistir Flamengo x Ceará ao vivo online

O confronto também terá transmissão online pelo site e aplicativo do Premiere e da TV Globo, além do Estado fazer tempo real da partida.

Informações de Flamengo x Ceará

Será o primeiro jogo do Fla após a conquista da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro. Por isso, a certeza é que o Maracanã estará lotado e que os flamenguistas farão uma grande festa para receber os campeões em campo. A última vez que o Flamengo pisou no gramado, venceu o River Plate em uma virada histórica por 2 a 1 e conquistou a Libertadores. No Brasileirão vem de um empate em 4 a 4 com o Vasco.

Já o Ceará não tem muito o que comemorar. O time de Adilson Batista é apenas o 15º colocado e espera aproveitar o clima de festa para tentar surpreender e se afastar das últimas colocações. A equipe cearense empatou em casa na rodada passada por 1 a 1 com o São Paulo.