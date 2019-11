Onde assistir Fluminense x Atlético-MG ao vivo na TV e online

Fluminense e Atlético-MG se enfrentam neste sábado (16), às 19h (horário de Brasília), no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá arbitragem de Leandro Pedro Vuaden (RS).

Assistir Fluminense x Atlético-MG ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal SporTV e Premiere para todo o Brasil.

Assistir Fluminense x Atlético-MG ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo do canal SporTV e do Premiere. E o Estado vai fazer tempo real do confronto.

Informações das equipes

O Fluminense vem de derrota para o Internacional e precisa do resultado positivo diante de sua torcida para tentar sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time está numa posição incômoda no torneio.

O Atlético-MG, por sua vez, tem feito uma campanha irregular na competição nacional e vem de um empate sem gols na última rodada diante do rival Cruzeiro. Fora de casa, o time espera somar pontos para tentar finalizar o torneio numa melhor colocação - está em 12º lugar atualmente.