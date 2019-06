Saiba onde assistir Fluminense x Flamengo ao vivo pelo Brasileirão

Rivais e vivendo momentos opostos, Fluminense e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Brasileirão.

Fluminense x Flamengo terá transmissão ao vivo do Premiere. O torcedor também pode assistir online pelo site e pelo aplicativo do canal fechado. O Estado fará tempo real do clássico.

Escalações de Fluminense x Flamengo

Fluminense: Agenor; Gilberto, Nino, Frazan e Caio Henrique; Allan, Daniel, Ganso, Luciano e Brenner; João Pedro

Flamengo: Diego Alves; Pará, Leo Duarte, Rodrigo Caio e Renê; Willian Arão, Piris, Diego, Everton Ribeiro e Bruno Henrique; Gabriel

A equipe comandada por Fernando Diniz tem apenas seis pontos no Brasileirão e perdeu as duas últimas rodadas para Athletico-PR (3 a 0) e Bahia (3 a 2). Na quarta-feira, o Flu foi eliminado da Copa do Brasil ao perder nos pênaltis para o Cruzeiro.

Já o Flamengo tem 13 pontos, pode colar no líder Palmeiras e vem embalado com as duas vitórias seguidas no Brasileiro, contra Athletico-PR (3 a 2) e Fortaleza (2 a 0) e na terça-feira derrotou novamente o Corinthians por 1 a 0 e garantiu-se nas quartas de final da Copa do Brasil.