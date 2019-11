Onde assistir Fortaleza x CSA ao vivo na TV e online

Fortaleza e CSA se enfrentam neste domingo em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, no Ceará.

Assistir Fortaleza x CSA ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal Premiere para todo o Brasil.

Assistir Fortaleza x CSA ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo do canal Premiere. O Estado faz o tempo real da partida.

Informações dos clubes

O Fortaleza ocupa a 13ª colocação na tabela do Brasileiro somando 39 pontos. Em seu último jogo, a equipe derrotou o Ceará por 1 a 0 na Arena Castelão. Já o CSA, aparece na 18ª posição, na zona de rebaixamento, com 29. A última partida foi contra o Vasco, quando perdeu por 3 a 0 no estádio Rei Pelé.