Saiba onde assistir França x Coreia do Sul pela Copa do Mundo Feminina

A Copa do Mundo feminina começa nesta sexta-feira, com a partida entre França e Coreia do Sul, que se enfrentam às 16h (horário de Brasília), no estádio Parc des Princes, em Paris, pela primeira rodada do Grupo A da Copa do Mundo feminina.

França x Coreia do Sul será transmitido ao vivo pelo SporTV.

Anfitriã, a seleção francesa entra como uma das favoritas ao título do torneio. A equipe venceu os últimos cinco dos últimos sete jogos que disputou, incluindo partidas contra adversárias de bom nível como Estados Unidos e Japão - a derrota foi para a Alemanha, em fevereiro deste ano.

Já a Coreia do Sul conseguiu apenas duas vitórias nas últimas sete partidas, contra Nova Zelândia e Argentina. A princípio, a equipe deve pensar apenas em fazer uma boa campanha e passar da primeira fase - o grupo conta ainda com Nigéria e Noruega.