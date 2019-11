Onde assistir Goiás x Bahia ao vivo na TV e online

Goiás e Bahia se enfrentam neste domingo pela 34ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada às 16h (horário de Brasília), no Serra Dourada, em Goiânia.

Assistir Goiás x Bahia ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal Premiere.

Assistir Goiás x Bahia ao vivo online

O confronto também poderá ser assistido pelo site e aplicativo Premiere. O Estado vai fazer tempo real.

Informações dos times

Goiás e Bahia estão na zona de classificação da Copa Sul-Americana para o próximo ano. O time goiano vem de duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas da competição. O time soma 43 pontos e ocupa a 11ª posição da tabela.

O Bahia soma um ponto a mais que o Goiás, está com 44, e é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro. Na última rodada a equipe empatou com o Palmeiras por 1 a 1. A última vitória do time no torneio foi contra o Grêmio no dia 16 de outubro, pela 26ª rodada.