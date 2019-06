Onde assistir Goiás x Chapecoense e escalações do jogo pelo Brasileirão

Goiás e Chapecoense se enfrentam nesta segunda, às 20h (horário de Brasília), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, na conclusão da oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Goiás x Chapecoense terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere. O torcedor também pode assistir online pelo site e aplicativo dos canais. E o Estado fará tempo real da partida.

Goiás x Chapecoense: escalação

Goiás: Tadeu; Daniel Guedes, David Duarte, Yago e Jefferson; Geovane, Léo Sena e Giovanni Augusto; Michael, Kayke e Leandro Barcia.

Chapecoense: Tiepo; Bryan, Gum, Douglas, Bruno Pacheco; Elicarlos, Márcio Araújo, Gustavo Campanharo; Arthur Gomes, Renato Kayzer e Everaldo.

O Goiás está na 12ª colocação no Campeonato Brasileiro, com uma campanha irregular: três vitórias e três derrotas nos seis jogos que disputou, totalizando nove pontos conquistados. A equipe teve seu jogo com o Corinthians na última rodada adiado devido a problemas de calendário da equipe paulista.

A Chapecoense faz campanha parecida, mas tem um empate a mais e uma vitória a menos. A equipe catarinense está logo atrás do próximo adversário na tabela: é a 13ª colocada, com sete pontos. Na última rodada, perdeu para o líder Palmeiras em casa por 2 a 1.