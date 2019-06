Onde assistir Grécia x Itália pela Eliminatória para a Euro

Grécia e Itália se enfrentam nesta sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Atenas, na Grécia, em jogo válido pela terceira rodada do Grupo J das Eliminatórias da Eurocopa 2020.

Grécia x Itália não terá transmissão ao vivo por nenhuma emissora no Brasil.

A Itália chega para o confronto embalada pelas vitórias nas duas primeiras partidas - 2 a 0 na Finlândia e 6 a 0 em Liechtenstein. Líder absoluta de seu grupo, a equipe comandada por Roberto Mancini não terá o lesionado Gianluigi Donnarumma, goleiro do Milan. Por outro lado, a 'Azzurra' contará com a presença dos brasileiros naturalizados Jorginho e Emerson Palmieri, ambos campeões da Liga Europa com o Chelsea.

Com quatro pontos ganhos, após vitória sobre Liechtenstein e empate com a Bósnia, o técnico da Grécia, Angelos Anastasiadis, tem como grande aposta em sua equipe o centroavante Kostas Fortounis, do Olympiakos, que já balançou as redes em duas oportunidades no atual torneio.