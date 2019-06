Saiba onde assistir Grêmio x Fortaleza ao vivo pelo Brasileirão

Grêmio e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 19h (horário de Brasília), no estádio Centenário, em Caxias do Sul, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

Grêmio x Fortaleza terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. Também é possível assistir online pelo site e pelo aplicativo do canal. O Estado fará tempo real da partida.

Escalações de Grêmio x Fortaleza

Grêmio: Paulo Victor; Léo Moura, Geromel, Rodriguez e Leonardo (Darlan); Maicon, Michel, Pepê (Diego Tardelli), Jean Pyerre e Alisson; Felipe Vizeu

Fortaleza: Marcelo Boeck; Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho e Bruno Melo; Paulo Roberto e Juninho; Marcinho, Romarinho, André Luis e Kieza

As duas equipes ainda não conseguiram embalar no Brasileiro. O Grêmio ocupa a zona de rebaixamento e soma cinco pontos, enquanto o time de Rogério ceni aparece um pouco melhor, com sete.

O Grêmio perdeu na última rodada por 1 a 0 para o Bahia e depois do Fortaleza, enfrentará o Botafogo. Já o time de Rogério Ceni foi eliminado da Copa do Brasil após perder por 1 a 0 para o Athetico-PR na quarta-feira. No Brasileirão, vem de derrota por 2 a 0 para o Flamengo.