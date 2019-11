Onde assistir Grêmio x São Paulo pelo Brasileirão

Grêmio x São Paulo se enfrentam neste domingo, às 19h (horário de Brasília), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre e terá transmissão da TV fechada.

Onde assistir Grêmio x São Paulo ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O torcedor também pode assistir pelo site e pelo aplicativo Premiere Play e o Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações dos times

As duas equipes buscam garantir uma vaga já na fase de grupos da próxima Copa Libertadores da América. O Grêmio está a uma vitória de alcançar o objetivo sem depender de outros resultados.

O Grêmio ocupa o quarto lugar na tabela do Brasileirão, com 59 pontos. O São Paulo, por sua vez, aparece na sexta colocação, com 57 pontos. O Athletico-PR é o quinto colocado, mas já está na Libertadores por ter conquistado a Copa do Brasil.