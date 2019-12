Onde assistir Inter x Barcelona pela Liga dos Campeões

Inter x Barcelona se enfrentam nesta terça-feira, às 17h (horário de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, em Milão, pela sexta rodada do Grupo F da Liga dos Campeões. A partida terá transmissão pela TV e pela internet. O Estado fará transmissão em tempo real.

Onde vai passar Inter x Barcelona?

Inter x Barcelona terá transmissão ao vivo na TV pelo canal TNT. Também é possível assistir online pelo EI Plus.

Classificado, o Barcelona lidera o grupo com 11 pontos, seguido pela Inter com 7, Borussia Dortmund também com 7 e Slavia Praga com 2. Borussia e Slava se enfrentam no mesmo horário. Na rodada passada, o Barça derrotou o Borussia por 3 a 1, mesmo placar que a Inter aplicou no Slavia Praga.