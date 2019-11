Onde assistir Inter x Goiás ao vivo na TV e online

Internacional e Goiás se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 19h30 (horário de Brasília), no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Estado vai fazer transmissão em tempo real da partida, que será transmitida pela TV e na internet.

Inter x Goiás terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere para todo o Brasil. É possível assistir online ao jogo pelo site e aplicativo Premiere Play.

LEIA TAMBÉM > Inter encara o Goiás sonhando com vaga na fase de grupos da Libertadores

Informações dos times

O Internacional vem de um empate em casa com o Fortaleza e ainda está na briga por uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Com 51 pontos, a equipe quer a vitória para tentar entrar no G-6 até o fim da competição e garantir vaga na fase de grupos do torneio.

O Goiás, por sua vez, tem cinco pontos a menos que seu adversário e espera manter a boa fase no campeonato. O time venceu o Bahia por 4 a 3 na rodada anterior e teve uma ascensão grande no segundo turno do Brasileirão.