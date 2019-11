Onde assistir Liverpool x Brighton pelo Campeonato Inglês

Liverpool x Brighton jogam neste sábado, às 12h (horário de Brasília), no estádio Anfield, pela 14ª rodada do Campeonato Inglês. A partida não terá transmissão na TV. O torcedor pode assistir apenas online.

Onde assistir Liverpool x Brighton

O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN, que transmite a partida pelo site ou por seu aplicativo. O Estado vai fazer transmissão em tempo real.

Na contagem regressiva para a disputa do Mundial de Clubes, em que podemos assistir ao confronto entre Liverpool x Flamengo, o time inglês nada de braçadas na Premier League. A equipe de Jürgen Klopp lidera a competição com 37 pontos, enquanto o segundo colocado, Leicester, aparece com apenas 29.

Na última quarta-feira, o Liverpool empatou em 1 a 1 com o Napoli, pela Liga dos Campeões. No Campeonato Inglês, o time vem de vitória fora de casa por 2 a 1 sobre o Crystal Palace, em confronto disputado no último sábado. Já o Brighton aparece na 12ª posição, com 15 pontos, e perdeu na rodada passada por 2 a 0 para o Leicester City.