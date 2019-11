Onde assistir Liverpool x Manchester City ao vivo e online

Liverpool e Manchester City fazem o clássico dos dois primeiros colocados do Campeonato Inglês neste domingo, às 14h30 (horário de Brasília), no estádio Anfield, pela 12ª rodada da competição.

LEIA TAMBÉM > Tabela do Campeonato Inglês

Assistir Liverpool x Manchester City ao vivo na TV

O duelo terá transmissão ao vivo e exclusivo pelo canal ESPN Brasil.

Assistir Liverpool x Manchester City ao vivo online

A partida também pode ser acompanhada pelo site ESPN Play. E o Estado vai fazer tempo real do confronto

Informações das equipes

O Liverpool lidera a Premier League com 31 pontos enquanto o City aparece em segundo, com 25. Na última rodada, as duas equipes venceram por 2 a 1. O Liverpool derrotou o Aston Villa por 2 a 1, fora de casa, enquanto o City bateu em casa o Southampton.

No meio da semana, ambos jogaram pela Liga dos Campeões. O Liverpool derrotou em casa o Genk por 2 a 1 enquanto a equipe de Guardiola empatou por 1 a 1 com o Atalanta, na Itália.