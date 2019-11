Onde assistir Manchester City x Shakhtar ao vivo na TV e online

Em um confronto direto por vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões, Manchester City e Shakhtar Donetsk se enfrentam nesta terça-feira, pela quinta rodada do Grupo C. A partida será realizada às 17h (horário de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester.

Assistir Manchester City x Shakhtar ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal Space para todo o Brasil.

Assistir Manchester City x Shakhtar ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo do EI Plus.

Informações dos clubes

O Manchester City é o líder do Grupo C com dez pontos e se classifica às oitavas de final com um empate. No sábado, derrotou o Chelsea por 2 a 1 pelo Campeonato Inglês. Já o Shakhtar está na segunda colocação da chave com cinco pontos. E na última sexta-feira goleou o FC Lviv por 4 a 1 pelo Campeonato Ucraniano.