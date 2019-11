Onde assistir Monaco x PSG pelo Campeonato Francês

Monaco e Paris Saint-Germain se enfrentam neste domingo, pela 15ª rodada do Campeonato Francês. A partida começa às 17h (horário de Brasília) e será disputada no estádio Louis II, casa da equipe do principado.

LEIA TAMBÉM > Onde assistir Liverpool x Brighton pelo Campeonato Inglês

Onde assistir Monaco x PSG

O torcedor pode assistir Monaco x PSG pelo canal de streaming DAZN e o Estado vai fazer a transmissão em tempo real.

Líder com oito pontos de vantagem para o segundo colocado, o PSG deve ter o retorno de Neymar ao time titular como sua principal novidade. Na última partida, terça-feira, no empate com o Real Madrid por 2 a 2, pela Liga dos Campeões, o técnico Thomas Tuchel deixou o brasileiro no banco. Ele só entrou no segundo tempo.

O Monaco faz uma campanha ruim no Campeonato Francês. A equipe do principado soma apenas 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e seis derrotas. A situação é considerado péssima porque o time do treinador português Leonardo Jardim está fora das competições europeias nesta temporada.