Onde assistir Napoli x Genk pela Liga dos Campeões

Napoli e Genk fazem nesta terça-feira um duelo de opostos pela Liga dos Campeões da Europa. O jogo válido pela sexta rodada da fase de grupos será realizado no estádio San Paolo, em Nápoles, na Itália, às 14h55 (horário de Brasília). O confronto terá transmissão na TV e online.

Onde assistir Napoli x Genk

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Space e outra opção é assistir online pelo EI Plus.

O Napoli City ocupa a segunda colocação do Grupo E com nove pontos, um a menos que o líder Liverpool. Na última rodada, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti empatou contra o rival inglês por 1 a 1, no estádio Anfield Road, em Liverpool.

No outro lado, o Genk está na quarta e última posição com um ponto - obtido em um empate sem gols contra o Napoli, na Bélgica. A equipe já não tem chances de classificação às oitavas de final da Liga dos Campeões e apenas cumpre tabela nesta terça-feira.