Onde assistir Palmeiras x Flamengo pelo Campeonato Brasileiro

Palmeiras e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 16h ((horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em um clássico marcado pela rivalidade, a equipe paulista tem como objetivo terminar a competição no segundo lugar. Já o rubro-negro carioca está com o título nacional garantido e se preocupa agora em treinar para o Mundial de Clubes. O Estado vai fazer transmissão em tempo real do jogo e o torcedor também pode assistir pela TV e online.

Onde assistir Palmeiras x Flamengo?

Palmeiras x Flamengo terá transmissão para todo o Brasil pela TV Globo e pelo canal Premiere. Além disso, o torcedor pode assistir pelo site e aplicativo da Globo Play e Premiere Play. E o Estado vai fazer transmissão em tempo real.

O Palmeiras tem 68 pontos e convive com a cobrança da torcida para ter atuações melhores no fim de ano. São quatro jogos seguidos sem ganhar. A série fez o time perder o segundo lugar para o Santos. O técnico Mano Menezes poupou alguns titulares na derrota para o Fluminense, na quinta-feira, para buscar vencer o campeão Flamengo e recuperar o moral do time.

Já campeão, o Flamengo acumula 22 jogos seguidos de invencibilidade no Brasileiro. A equipe carioca se prepara para disputar o Mundial de Clubes no Catar, em dezembro, e pode fechar o ano com marcas históricas importantes. Se não for derrotado pelo Palmeiras, o time do técnico Jorge Jesus vai igualar a marca de invencibilidade obtida pelo time alviverde em 2018, quando permaneceu 23 rodadas sem perder.