Onde assistir Portugal x Lituânia ao vivo na TV e online

Portugal e Lituânia se enfrentam nesta quinta-feira pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020. A partida será realizada às 16h45 (horário de Brasília), no estádio Algarve, em Portugal.

Assistir Portugal x Lituânia ao vivo na TV

A partida terá transmissão pelo canal TNT para todo o Brasil.

Assistir Portugal x Lituânia ao vivo online

O confronto também pode ser assistido pelo site e aplicativo do canal EI Plus.

Informações das seleções

No Grupo B da competição, Portugal ocupa a segunda colocação da tabela somando 11 pontos e com um jogo a menos que a líder Ucrânia, com 19. Vale lembrar que as equipes se enfrentaram na rodada anterior e a seleção portuguesa por derrotada por 2 a 1.

Já a Lituânia, lanterna do Grupo com apenas um ponto, perdeu a sua última partida para a Sérvia por 2 a 1. A equipe não soma nenhuma vitória na competição, tem um empate e seis derrotas.