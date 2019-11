Onde assistir PSG x Lille ao vivo na TV e online

Paris Saint-Germain e Lille se enfrentam nesta sexta-feira, na abertura da 14ª rodada do Campeonato Francês. A partida será realizada no Parc des Princes, às 16h45 (horário de Brasília).

O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo pelo canal de streaming DAZN. O Estado vai fazer tempo real da partida.

Informações das equipes

O PSG lidera o Campeonato Francês com 30 pontos. Na última rodada, dia 9, a equipe de Paris derrotou o Brestois fora de casa por 2 a 1. A equipe francesa joga na terça-feira contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões, por isso, a tendência é que o time nesta sexta-feira não tenha força máxima.

O Lille ocupa o quinto lugar com 19 pontos e na rodada passada ficou no 0 a 0 com o Metz. Assim com o PSG, o Lille jogará pela Liga dos Campeões no meio da semana. Na quarta, o confronto será contra o Ajax, na Holanda.