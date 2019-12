Onde assistir PSG x Nantes pelo Campeonato Francês

Paris Saint-Germain e Nantes se enfrentam nesta quarta-feira pela 16ª rodada do Campeonato Francês. A partida será disputada no Parques dos Príncipes, em Paris, às 17h05 (horário de Brasília).

Onde assistir PSG x Nantes

A partida terá transmissão exclusiva pelo canal de streaming DAZN.

Informações dos dois times

No último final de semana, o PSG não entrou em campo já que teve o jogo com o Monaco adiado por conta do mau tempo que castigou o final de semana no Principado.

Na liderança do Campeonato Francês com 33 pontos e um jogo a menos, o Paris Saint-Germain entra em campo para tentar ampliar ainda mais sua vantagem na ponta da classificação da Ligue 1. Após ser reserva na partida contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, Neymar deve ser titular.

O Nantes vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Francês. Em sexto lugar com 23 pontos ganhos, o time chega para o jogo desta quarta-feira após uma vitória frente ao Toulouse, em casa, por 2 a 1, e que foi motivo de elogios por parte do treinador Christian Gourcuff.